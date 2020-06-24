السياحة والآثار: افتتاح 7 متاحف كبيرة خلال 60 يومًا

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات المجلس للتأكيد على ضوابط السلامة الصحية المعتمدة من الوزارة لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، بعد بدء الفتح التدريجي لها بداية من شهر يوليو المقبل مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وخلال الاجتماع تم تحديد بعض المتاحف والمواقع الأثرية التي سيتم إعادة افتتاحها للجمهور قبل نهاية شهر يونيو الجاري وهي متحفي مطروح وكهف رومل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتباي بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أعاد افتتاح متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر يوم الخميس الماضي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الافتتاحات الأثرية الجديدة خلال الستين يوما المقبلة وفقا للجدول الزمني المحدد لها ومنها قصر البارون بحي مصر الجديدة، ومتاحف كل من شرم الشيخ وكفرالشيخ والمركبات الملكية ببولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومطار القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.