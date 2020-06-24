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الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في البيضاء والجوف

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الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في البيضاء والجوف الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في البيضاء والجوف
أحبط تسللات واستعاد أسلحة

الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في البيضاء والجوف

أحبط الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية عدة تسللات لميليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وقضيا على مجاميع الميليشيا التي حاولت التسلل إلى سوق قانية وبعض المواقع في الجبهة، بحسب ما ذكر الناطق باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي، اليوم (الأربعاء).

وبيّن "مجلي" في تصريح لـ "سبتمبر نت"، أن المواجهات كبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر متنوعة من قبضتها.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني حررت عددًا من المواقع في منطقتي صلب ونجد عتق بجبهة نهم شرقي محافظة صنعاء.

في سياق ذي صلة، شن الجيش الوطني اليمني مسنودًا بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم هجومًا واسعًا على مواقع تمركز الميليشيا في محافظة الجوف.

وأوضح "مجلي" أن الجيش الوطني استعاد عددًا من المواقع في جبهات الجدافر والأقشع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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