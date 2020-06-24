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"بومبيو": سنعيد فرض العقوبات الدولية على إيران إذا لم يُمدد حظر السلاح عليها

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"بومبيو": سنعيد فرض العقوبات الدولية على إيران إذا لم يُمدد حظر السلاح عليها "بومبيو": سنعيد فرض العقوبات الدولية على إيران إذا لم يُمدد حظر السلاح عليها
قُرر على طهران ضمن الاتفاق النووي في 2015

هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في حال فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران، الذي تنتهي مدته في أكتوبر.

وأوضح "بومبيو" للصحافيين، أن تركيز واشنطن ينصب حاليًا على العمل مع مجلس الأمن لتمرير القرار الذي قدمته لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

وقال الوزير الأمريكي: "في حال لم يمدد الحظر، نذكّر العالم بأن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلنوا بكل وضوح أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إعادة فرض العقوبات أحاديًا، وواشنطن عازمة على المضي قدمًا في هذا التوجه".

وفرض حظر على الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات في إطار الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، بين طهران والقوى الكبرى عقب مفاوضات أُجريت في عهد أوباما وفي فترة تولي جون كيري وزارة الخارجية، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد .

وعلى الرغم من إعلان "ترامب" انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، إلا أن نص الاتفاق يتضمن ثغرات قانونية تتيح للولايات المتحدة بصفتها مشاركة في إبرامه المبادرة لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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