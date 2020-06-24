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زيادة في إصابات "كورونا" تهوي بالأسهم الأوروبية

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زيادة في إصابات "كورونا" تهوي بالأسهم الأوروبية زيادة في إصابات "كورونا" تهوي بالأسهم الأوروبية
قطاعات النفط والغاز والسفر تصدرت الخسائر

زيادة في إصابات

هوت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع اليوم الأربعاء؛ وذلك في ظل تبدد آمال المستثمرين حيال تعافٍ اقتصادي سريع، وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأنباء بأن الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم على منتجات أوروبية.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضًا 2.8 في المئة مسجلاً ثاني أسوأ تراجع له هذا الشهر، وتصدرت الخسائر أسهم القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية، مثل السفر والترفيه وصناع السيارات والنفط والغاز والبنوك، وبانخفاضات دارت بين 3.7 و4.7 في المئة، وفقًا لـ"رويترز".

وتفاقمت المتاعب بفعل احتمال أن تعدل الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على عدد من منتجات الاتحاد الأوروبي، فيما تدرس من جهة أخرى فرض رسوم على منتجات أخرى من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، قيمتها نحو3.1 مليار دولار، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وهبط المؤشر "داكس" الألماني 3.4 في المئة، حتى بعدما أظهر مسح معهد إيفو أقوى زيادة مسجلة على الإطلاق لثقة الشركات في يونيو/ حزيران.

وكان أكبر تراجع على "ستوكس 600" من نصيب سهم وايركارد، التي تحاصرها الفضائح، ونزل 28.3 في المئة بعد سلسلة تقارير سلبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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