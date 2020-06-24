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ملعب ONTime - حلقة الجمعة 26/6/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء مع عمر الأيوبي وعلاء عزت في ضيافة سيف زاهر بتاريخ 26/6/2020 اللقاء كامل -
ملعب ONTime - علاء عزت: دخول شوبير في اتحاد الكرة السابق كان "شهادة وفاة" لهذا المجلس..وسيف زاهر يرد -
ملعب ONTime - عمر الأيوبي: أرفض قرار عودة الدوري -
ملعب ONTime - الزمالك.. الاستقرار هدف واختيار -
ملعب ONTime - مؤمن سليمان يوضح أسباب خسارة الزمالك من صن داونز بثلاثية في نهائي أبطال إفريقيا -
ملعب ONTime - مؤمن سليمان: يجب إجراء 5 تغييرات في مباريات الدوري لإراحة اللاعبين -
أول صلاة فجر فى مساجد مصر بعد غلق 3 أشهر بسبب كورونا -
اللهم بشرنا برفع الوباء.. المساجد تستقبل المصلين بعد غياب 100 يوم -
أول صلاة فجر من داخل مساجد الصعيد بعد الغاء الحظر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. Al Nahar TV

موجز أخبار الخامسة مساء يوم 24 يونيو

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