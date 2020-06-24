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الوادي الجديد تسجل إصابات بـ"كورونا" في 24 موقعًا بالمحافظة

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الوادي الجديد تسجل إصابات بـ"كورونا" في 24 موقعًا بالمحافظة الوادي الجديد تسجل إصابات بـ"كورونا" في 24 موقعًا بالمحافظة

مصراوي Masrawy

02:20 م الأربعاء 24 يونيو 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي، رصد وتسجيل إصابات بفيروس "كورونا" في 24 موقعًا بالمحافظة.

وأوضح الزملوط، رصد الإصابات في مناطق مدينة الخارجة، وفي "موط – الهنداو – القصر – بدخلو – الراشدة-الشيخ والي- أسمنت – عزب القصر – الموهوب- غرب الموهوب – الجديدة –القلمون- المعصرة- العوينة" بالداخلة، و"جورمشين 7 " بباريس، وقرية القديمة التابعة لقرى أولاد مرزوق، وقرى "عين عيش – مرزوق – القديمة- شمس- مدينة بلاط" ببلاط، وقرية 13 ومدينة الفرافرة.

وكانت محافظة الوادي الجديد، سجلت أمس الثلاثاء، 13 حالة إيجابية جديدة بفيروس "كورونا المستجد..كوفيد–19" في مراكز الخارجة والداخلة وبلاط؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 230 حالة، وبلغ عدد الوفيات 14 وفيات، واستقر عدد حالات الشفاء بالوادي الجديد عند 115 حالة.

أماكن إصبات كورونا والفئات العمرية بالوادي الجديد

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