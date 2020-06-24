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أول صلاة فجر فى مساجد مصر بعد غلق 3 أشهر بسبب كورونا
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السبت 27 يونيو 2020 07:47 صباحاً
اللهم بشرنا برفع الوباء.. المساجد تستقبل المصلين بعد غياب 100 يوم
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السبت 27 يونيو 2020 07:47 صباحاً
أول صلاة فجر من داخل مساجد الصعيد بعد الغاء الحظر
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السبت 27 يونيو 2020 07:47 صباحاً
وداعا ألا صلوا فى بيوتكم ..مساجد مصر تؤذن الفجر
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السبت 27 يونيو 2020 07:47 صباحاً
الساعات الاخيرة للحظر فى مصر فى زمن الكورونا
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السبت 27 يونيو 2020 07:46 صباحاً
ميدان التحرير يودع الحظر .. ويستعد لعودة الحياة
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السبت 27 يونيو 2020 07:46 صباحاً
أول حوار مع والد طفلتين قتلتهما امهما بشبرا : مراتى مش مجنونة
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السبت 27 يونيو 2020 07:46 صباحاً
بعث الرسائل باستخدام طاحونة الهواء
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السبت 27 يونيو 2020 07:43 صباحاً
نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا
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السبت 27 يونيو 2020 07:04 صباحاً
الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة
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السبت 27 يونيو 2020 07:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
لقمة هنية مع شريف عفيفي الحلقة الكاملة يوم 24 يونيو بطاطس ريش أرز بالشمر
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 24 يونيو 2020 02:56 مساءً
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