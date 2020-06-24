الوادي الجديد تسجل إصابات بكورونا في 24 موقع بالمحافظة

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي، رصد وتسجيل إصابات بفيروس كورونا في 24 موقع بالمحافظة.

وأوضح الزملوط، رصد الإصابات في مناطق مدينة الخارجة، وفي "موط – الهنداو – القصر – بدخلو – الراشدة-الشيخ والي- أسمنت – عزب القصر – الموهوب- غرب الموهوب – الجديدة –القلمون- المعصرة- العوينة" بالداخلة، و "جورمشين 7 " بباريس، وقرية القديمة التابعة لقرى أولاد مرزوق، وقرى "عين عيش – مرزوق – القديمة- شمس- مدينة بلاط" ببلاط، وقرية 13 ومدينة الفرافرة.

وكانت محافظة الوادي الجديد، سجلت أمس الثلاثاء، 13 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد– 19" في مراكز الخارجة والداخلة وبلاط، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 230 حالة، وبلغ عدد الوفيات 14 وفيات، واستقر عدد حالات الشفاء بالوادي الجديد 115 حالة.