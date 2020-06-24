الخارجية الأمريكية: مليشيا "حزب الله" سبب أزمة الدولار بلبنان.. هرّبوه لسوريا

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شينكر: دعوة "نصر الله" لتوجه لبنان نحو الشرق "صادمة".. من يدعم اللبنانيين؟

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية زعيم مليشيا حزب الله في لبنان حسن نصر الله، بتهريب عملة الدولار من الأسواق اللبنانية إلى سوريا؛ وهو ما تَسَبب في أزمة العملة الخضراء.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر لمجلة "الهديل" اللبنانية، إلى أن اتهامات حسن نصر الله للولايات المتحدة بمنع إدخال الدولار إلى لبنان "من نسج الخيال ولا علاقة لها بالواقع".

وقال: إن سبب ارتفاع الدولار في لبنان، ارتفاع الطلب عليه لتهريبه إلى سوريا، وبسبب الفساد وغياب الإصلاح لتحصيل العائدات الجمركية التي يحرم منها حزب الله الدولة اللبنانية بالتهريب عبر المرافق الحدودية".

وتعليقًا على دعوة "نصر الله" لتوجه لبنان نحو الشرق وتحديدًا نحو الصين وروسيا وإيران؛ اعتبر شينكر أن هذه الدعوة "صادمة"، متسائلًا: "ما هو حجم المساهمات المالية والمساعدات الصينية للبنان؟ كم قدمت روسيا من مساهمات مالية للبنان؟ الولايات المتحدة كانت في 2019 أكثر دولة قدمت مساعدات للبنان، بأكثر من 750 مليون دولار أمريكي بعنوان مساهمات اقتصادية وتنموية وأمنية".

ولفت إلى أن "حزب الله جزء من خط مرتبط بأنظمة قمعية مثل إيران التي لديها سجل حافل بانتهاك حقوق الإنسان، والصين التي تضع ملايين المسلمين الصينيين في مخيمات الاعتقال، والأكثرية من اللبنانيين يعرفون جيدًا أن مستقبلهم ليس مع هذا النموذج من الأنظمة مثل إيران وفنزويلا، وليس هذا ما يتطلع إليه الشعب اللبناني".

وتابع قائلًا: "نعلم جيدًا أن حزب الله هو منظمة إرهابية خارجة عن سلطة الدولة، وعند استقدام هذه الاستثمارات بشبكات الجيل الخامس والاتصالات؛ فستصبح كل المعلومات بيد الحزب الشيوعي الصيني؛ حيث إنه لا شركات مستقلة في الصين، كل الشركات هي بيد الحزب الشيوعي الصيني الذي يستحوذ على المعلومات، أظن أن الشعب اللبناني سيُصدم عندما يعرف أن الصين تتجسس عليه، ويعلم ماذا وراء هذه الاستثمارات".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن حزب الله يستحوذ على النظام المالي في لبنان ويدمر سمعة المصارف، وسط أزمة قاسية تعيشها المصارف بسبب نشاطاته في غسيل الأموال وتجارة المخدرات، كما أنه يهدد تعافي النظام المالي اللبناني عبر تحركات وإجراءات تستفز إسرائيل، وما يفعله حزب الله هو تهديد تام للبنان في وقت لا يستطيع لبنان فيه تحمل أي أزمة إضافة إلى أزمته المالية، وهذه تصرفات غير مسؤولة".وزارة الخارجية الأمريكية