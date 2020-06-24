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رئيس مجلس النواب الليبي: لم يكن متحيزا ودفع الجميع للحوار    

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وأوضح صالح، في حوار مع وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، أن ، في الأزمة الليبية، طالب بأن يبقى كل طرف في مكانه وعلى الجميع الاتجاه للتوافق عبر الحل السياسي حسب مخرجات مؤتمر برلين ولم يهدد ولم يهاجم أي طرف.

© AFP 2020 / ABDULLAH DOMA

وأكد صالح إن السيسي لم يكن متحيزا لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل لا يعد دعما لطرف على آخر، بل إن الرئيس السيسي يدفع جميع الأطراف دائما للحوار والحل السلمي، ويدعو دائما للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول.

كما وجّه عقيلة صالح تحية للشعب المصري، مؤكدا أنه صاحب تاريخ طويل في دعم ليبيا على مر التاريخ، معبرا عن ثقته في أن مصر لن تخذل الليبيين ولن تتخلى عنهم ولن تتركهم لظالم أو عدو يريد أن يعتدي على الشعب الليبي.

واستعرض رئيس مجلس النواب الليبي العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والليبي، مؤكدا أن رجالات مصر وقادتها منذ عدة عقود يقومون بدعم الشعب الليبي ويرسلون الغذاء والدواء، كما أن مصر شهدت تأسيس الجيش الليبي عام 1940، ودعمه لتحرير ليبيا من الاحتلال، مشيرا إلى أن مصر هي المأوى الأمين لكل من يريد الأمن والأمان.

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