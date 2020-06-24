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"كورونا" يضرب 3 نجوم في "باريس سان جيرمان".. النادي لم يعلن أسماءهم

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"كورونا" يضرب 3 نجوم في "باريس سان جيرمان".. النادي لم يعلن أسماءهم "كورونا" يضرب 3 نجوم في "باريس سان جيرمان".. النادي لم يعلن أسماءهم
الفحوصات أثبتت أن الرباعي كان مصاباً بالفيروس خلال فترة الحجر الصحي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، اكتشاف إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وقال حامل لقب الدوري الفرنسي، في بيان، إن ثلاثة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا، إضافة إلى أحد أعضاء طاقم التدريب.

وأكد البيان أن الفحوصات أثبتت أن الرباعي كان مصاباً بفيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي، وأصبحوا غير ناقلين للعدوى، وبإمكانهم الوجود في التدريبات.

ولم يكشف نادي العاصمة الفرنسية، عن أسماء اللاعبين أو المدرب، الذين تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس.

ووفق رويترز فمن المقرر أن يعود لاعبو سان جيرمان إلى التدريبات الجماعية غداً الخميس، تمهيداً لمباراتي نهائي كأس فرنسا، وكأس الرابطة، قبل استئناف منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أغسطس المقبل، التي بلغ فيها الفريق الدور ربع النهائي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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