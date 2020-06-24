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كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

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كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا
ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 12 ألفًا و535 حالة

كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط انتشار حالات الإصابة الجماعية وزيادة الحالات القادمة من الخارج.

وأفادت سلطات الصحة اليوم، بأن الإبلاغ عن تسجيل الحالات الأخيرة يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفًا و535 إصابة؛ مضيفة أن من بين الـ51 حالة الجديدة، كانت هناك 31 حالة لانتقال العدوى محليًّا، و20 حالة قادمة من خارج البلاد.

وشهدت 11 من بين إجمالي 17 مدينة أو إقليمًا في جميع أنحاء البلاد، حالات الإصابة الجديدة لانتقال العدوى محليًّا أو القادمة من الخارج؛ فيما بقي عدد الوفيات جراء المستجد دون تغيير عند 281 حالة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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