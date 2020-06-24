تهيئة المدارس والنقل ومتابعة القبول.. استعدادات مكثفة لتعليم شقراء للعام الدراسي

★ ★ ★ ★ ★

تكثف أعمالها لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تخدم الطلبة والطالبات وبتضافر الجهود

في ظل الاستعدادات المستمرة لبداية العام الجديد، تكثّف إدارة تعليم شقراء أعمالها لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تخدم الطلبة والطالبات بتضافر جهود مدير ومنسوبي ومنسوبات الادارة مع المدارس لتهيئة البيئة التعليمية والاستعداد لبدء عام دراسي.

وضمن تلك الاستعدادات قامت الادارة بعدة أعمال ومنجزات أهمها: تشكيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتشخيص واقع الميدان التربوي كل قسم بحسبه، وعقد الاجتماعات واللقاءات الخاصة بمتابعة جاهزية الميدان التربوي، ومتابعة البرنامج الإلكتروني للاستعداد من حيث المخصص والمتسلم، والعمل على اكتمال المعلمين والمعلمات في جميع مدارس الادارة.

واشتملت الاستعدادات على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة بتوفير التجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية لبدء العام الدراسي جديد، ومتابعة اكتمال أعمال تسليم المباني التعليمية والصالات الجديدة، وتهيئة المباني التعليمية، ومتابعة وصول المقررات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، وكذا الاعلان والبدء بقبول طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، وتوفير خدمات النقل المدرسي للطلاب والطالبات، إضافة إلى متابعة وصول الميزانية التشغيلية للمدارس، ومتابعة العمل في مشروع مدارس مرحلة الطفولة المبكرة.

وزارة التعليم إدارة تعليم شقراء