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الصين: 12 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

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الصين: 12 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية الصين: 12 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
7 حالات تم تسجيلها بالعاصمة وحالتان في هوبي

الصين: 12 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الصين 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ حيث أظهرت عملية التفشي في بكين تراجعًا مجددًا.

وذكرت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء أن من بين الحالات الجديدة، هناك سبع حالات تم تسجيلها في العاصمة، وحالتان في هوبي، كما تم تسجيل حالتين قادمتين من الخارج في شنغهاي وواحدة في إقليم شنشي.

وتم تأكيد إجمالي 256 حالة جديدة في بكين منذ أوائل الشهر الجاري. ومنذ ذلك الحين اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس؛ حيث أجرت اختبارات شاملة، وأغلقت مدارس، وفرضت إغلاقًا في أحياء ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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