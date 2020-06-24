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الوادي الجديد تسجل 13 إصابة بكورونا.. والإجمالي 230 حالة

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الوادي الجديد تسجل 13 إصابة بكورونا.. والإجمالي 230 حالة الوادي الجديد تسجل 13 إصابة بكورونا.. والإجمالي 230 حالة

مصراوي Masrawy

12:15 ص الأربعاء 24 يونيو 2020

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي اللواء محمد الزملوط، في بيان مساء الثلاثاء، عن تسجيل 13 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، بإجمالي 230 حالة، بينها 14 وفاة.

وأكد المحافظ تسجيل 13 حالات في مركزين بواقع 9 حالات في مركز الخارجة، وحالة واحدة بقرية مرزوق بمركز بلاط، و3 حالات بمركز الخارجة، وشهدت المحافظة حالة وفاة من مركز الداخلة، ليستقر عدد الوفيات إلى 14 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 4 حالات اليوم بإجمالي 115 حالة شفاء من إجمالي المصابين، كما جرى إنهاء وفك عزل 84 مواطنًا من المخالطين لحالات إيجابية بواقع 21 بمركز الداخلة و31 بمركز بلاط، 17 بمركز الخارجة، 15 بالفرافرة.

وشدد المحافظ، في بيان صحفي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل، إلا في حالات الضرورة القصوى، وتطبيق الالتزام أيضًا بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

وأعلن المحافظ تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

وأوضح المحافظ أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

ولفت المحافظ إلى انتظام أداء الامتحانات بأول أيام امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بنسبة حضور ٩٩.٨ ٪ من الطلاب مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية دون تسجيل أي معوقات أو شكاوى.​

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