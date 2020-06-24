5 اصابات جديدة مصابة بفيروس كورونا

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جي بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إنّ المملكة سجلت اليوم (5) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها من الأردنيين القادمين من الخارج

وأضاف جابر في المؤتمر الصحفي الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، مساء الثلاثاء أنّ عدد الحالات الإجمالي ارتفع إلى 1047.

وبيّن أن الحالات الجديدة لأردنيين قادمين من خارج المملكة (3 السعودية 1 قطر 1 مصر).

ولفت إلى أنّه قد تم تسجيل (21) حالة شفاء لهذا اليوم.

وأشار جابر إلى أن لجنة في وزارة الصحة تقوم بالاطلاع على كل ما هو جديد بخصوص البحث العلمي المتعلق بالعقارات لفيروس كورونا، لافتا إلى أنّ الحكومة "ستسعى للحصول على اللقاح ".

وعن الحظر الشامل ما بعد منتصف الليل، بين جابر إلى أننا في مستوى "معتدل خطورة"، ونأمل في حال عدم تسجيل أي إصابة محلية لمدة عشرة أيام متواصلة، سنعود لمستوى اللون الأخضر، وحينها سيكون هنالك انفراج والغاء الحظر بعد الساعة 12 ليلاً.