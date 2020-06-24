أخبار عاجلة

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا -
الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة -
شفاء وزير الإسكان المصري من كورونا -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد" تنبِّه: أتربة مثارة على الرياض والقصيم.. وموجة حارة بمكة والمدينة

Print
"الأرصاد" تنبِّه: أتربة مثارة على الرياض والقصيم.. وموجة حارة بمكة والمدينة "الأرصاد" تنبِّه: أتربة مثارة على الرياض والقصيم.. وموجة حارة بمكة والمدينة
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الأربعاء.

ونبّهت الأرصاد منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة موجة حارة ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والكامل وجدة وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة موجة حارة ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

شبكة عيون الإخبارية