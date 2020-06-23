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الاردن يسجل 9 حالات اصابة بفايروس كورونا المستجد

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الاردن يسجل 9 حالات اصابة بفايروس كورونا المستجد الاردن يسجل 9 حالات اصابة بفايروس كورونا المستجد

جي بي سي نيوز :- نشر موجز اعلامي صادر عن رئاسة الوزراء انه تم تسجيل 9 حالات اصابة بفايروس كورونا المستجد جميعها غير محليّة .

ووزعت الحالات على النحو التالي 8 حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر.

4 من السعوديّة، و1 من العراق، و1 من الكويت، و1 الباكستان، و1 من الولايات المتحدة الأمريكيّة.

و حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

 وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1042 حالة.


و سُجِّلت أيضاً 12 حالة شفاء لهذا اليوم، منها11 في مستشفى الأمير حمزة، و1 في مستشفى الملكة علياء.


و تمّ إجراء 5264 فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 336133 فحصاً.

إجراءات أخرى:
▪︎تجدّد وزارة الصحّة الدعوة للمواطنين لاستخدام تطبيق (أمان) بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم، من خلال تنبيههم في حال مخالطة أشخاص مصابين. كما تدعو الوزارة جميع الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات ضرورة المسارعة لزيارة المراكز والمختبرات الصحيّة المختصّة، لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن حالاتهم.

جي بي سي نيوز

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