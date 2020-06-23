18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن و17 حالة شفاء

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أعلّنت وزارة الصحة في إيجاز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء عن تسجيل (18) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ اليوم الأحد، جميعها غير محليّة.

وأوّضح الإيجاز أنّ الحالات، هي: (17) حالة بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر. (16 من مصر و1 من السعوديّة)، بالإضافة إلى حالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1033) حالة.

** حالات الشفاء والفحوصات:

كما سُجّلت أيضاً (17) حالة شفاء لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة، وأجري (5714) فحصاً مخبرياً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (330869) فحصاً.

** عودة الأردنيين:

الحكومة، أشارت إلى أنّ المرحلة الأولى من عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السُبُل من دول الجوار (برّاً وبحراً) مستمرّة، ومع نهاية اليوم يصل عدد الأردنيين العائدين منهم (1230)، من دول: المملكة العربيّة السعوديّة، وسوريا، ولبنان، ومصر، وفلسطين، والعراق، وإسرائيل.

وقال الإيجاز إنه بدأت منذ صباح اليوم عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السُبُل تدريجيّاً من دولة فلسطين الشقيقة وإسرائيل، عبر جسر الملك الحسين، وقد بلغ عدد العائدين ضمن الدفعة الأولى (172) أردنيّاً وأردنيّة.

وقال الإيجاز إنّ خليّة الأزمة تعمل حاليّاً على إجراء الترتيبات اللازمة لعودة الدفعة الثانية، التي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً.