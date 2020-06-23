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بعد رفع الحظر .. المترو يعلن مواعيد التشغيل الجديدة

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بعد رفع الحظر .. المترو يعلن مواعيد التشغيل الجديدة بعد رفع الحظر .. المترو يعلن مواعيد التشغيل الجديدة

مصراوي Masrawy

03:26 م الثلاثاء 23 يونيو 2020

كتب - أسامة علي:

أعلن أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عودة التشغيل الطبيعى بمترو الانفاق كالمعتاد بالخطوط الثلاثة، بعد قرار رفع حظر التجوال اعتبارا من السبت.

وقال "بكير"، في تصريحات خاصة: اعتبارات من السبت، أول قطار سينطلق في تمام الساعة ٥.١٥ صباحا، على أن ينتهي آخر قطار الساعة ١٢ صباحا.

كانت الحكومة أعلنت رفع حظر التجوال بشكل كامل، وقررت تعديل مواعيد عمل المواصلات العامة، لتبدأ من الساعة 4 صباحا حتى 12 منتصف الليل.

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