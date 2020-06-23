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وفاة أستاذ بطب جامعة أسيوط متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

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وفاة أستاذ بطب جامعة أسيوط متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وفاة أستاذ بطب جامعة أسيوط متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:54 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

توفي الدكتور محمد أحمد علي أحمد غليون، الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى الراجحي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور محمد أحمد، الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة أسيوط، أصيب بفيروس كورونا ونقل على إثر ذلك إلى مستشفى الراجحي للعزل، حتى وافته المنية.

ونعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بكلية الطب، قائلًا: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه وزملائه الصبر والسلوان".

وفاة دكتور بجامعة اسيوط

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