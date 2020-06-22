الخارجية الأردنية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة ريدينغ البريطانية

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جى بي سي نيوز :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في ريدينغ البريطانية أمس، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز تضامن المملكة مع حكومة وشعب المملكة المتحدة الصديقة في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار المملكة المتحدة. كما أكد موقف الأردن الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز.

وعبّر الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للجرحى.