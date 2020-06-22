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الهلال : " إدواردو " يمدد عقده حتى نهاية الموسم.. والمفاوضات جارية للتجديد

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الهلال : " إدواردو " يمدد عقده حتى نهاية الموسم.. والمفاوضات جارية للتجديد الهلال : " إدواردو " يمدد عقده حتى نهاية الموسم.. والمفاوضات جارية للتجديد

الهلال :

نجحت إدارة نادي الهلال في إقناع "البرازيلي " كارلوس إدواردو متوسط ميدان الفريق الكروي الأول بتمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري.

فيما لا تزال المفاوضات بين الطرفين لتجديد العقد لأكثر من موسم مستمرة حيث كشفت مصادر قريبة من البيت الهلالي أن إدارة النادي عرضت على المحترف البرازيلي التجديد لمدة موسمين إضافيين وهو ما رفضه اللاعب الذي طالب بعقد يمتد لثلاثة مواسم مشترطاً الحصول على 3 ملايين يورو سنوياً.

يشار إلى أن عقد "إدواردو" ينتهي في نهاية يونيو الجاري إلا أن ظروف تأجيل الدوري بسبب انتشار ومن ثم استئناف النشاط الرياضي في المملكة جعلت مسؤولي الهلال يفاوضونه للتمديد حتى نهاية الموسم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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