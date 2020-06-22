أبرز ما جاء بمؤتمر "أبل" السنوي: تحديثات "سيري" والاستغناء عن "معالج إنتل" وتقنیة CarKey لتشغيل السيارات

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ميزات جديدة لساعتها ونظام 14 iOS وتطبيق الرسائل والخرائط

أعلنت شركة آبل، خلال مؤتمرھا السنوي للمطورین "2020 WWDC"، والمنعقد اليوم افتراضيا، عن الكثير من الممیزات القادمة في أنظمة تشغیل أجھزتھا.

وفيما يلي نستعرض أبرز ما تم الإعلان عنه في المؤتمر:

تحدیثات المساعد الشخصي سیري:

طرأت العدید من التحدیثات على سیري، أبرزھا ظھوره على جزء صغیر بأسفل الشاشة بد ًلا من الشاشة بالكامل، بالإضافة إلى أنھ أصبح یعلم معلومات أكثر بمقدار 20 ضعف المعلومات التي كان یعرفھا قبل ذلك.

وبجانب ھذا، تم توسیع نطاق الترجمة واللغات، لیشمل لغات جدیدة، تعمل دون الاتصال بالإنترنت، ومنھا اللغة العربیة.

نظام التشغیل الجدید 14 iOS للآیفون:

أعلنت أبل خلال المؤتمر عن نظام التشغیل الجدید ios14، لیبقى اسم نظام التشغیل ios ولیس iPhoneOS، كما توقع البعض.

نظام التشغیل الجدید بھ العدید من المیزات، أھمھا تغییرتصمیم الشاشة الرئیسیة، من خلال إضافة الأدوات إلیھا لتكون بجانب التطبیقات.

كما تم أیضا الإعلان عن طریقة عرض مكتبة التطبیقات الجدیدة، والتي یمكن من خلالھا تنظیم التطبیقات بشكل تلقائي في قوائم ومجموعات، وھو ما سیسمح للمستخدمین إخفاء التطبیقات على الشاشة الرئیسیة.

وتم إضافة میزة جدیدة، إلى الفیدیو وھي "صورة في صورة"، والتي یمكن من خلالھا بقاء الفیدیو یعمل في الشاشة أثناء القیام بعمل آخر والتنقل بین التطبیقات.

ساعة آبل:

أعلنت آبل عن العدید من المیزات الجدیدة في ساعتھا، أبرزھا دعم وضع تتبع النوم، وحساب السعرات الحراریة أثناء الرقص، وحساب مدة غسیل الید وتتبعھا من خلال عد تنازلي حتى الأنتھاء.

الاستغناء عن معالجات إنتل:

ومن أھم ما ورد في المؤتمر الاستغناء عن معالجات إنتل في أجھزة الماك، والاعتماد على معالجات من إنتاج الشركة "Apple silicon".

وقالت الشركة إن أول جھاز ماك یعتمد على معالجاتھا "Apple Silicon" سیتم الإعلان عنھ نھایة عام 2020، على أن تنتھي عملیة الانتقال التام لجمیع الأجھزة خلال عامین.

تقنیة المفتاح الرقمي CarKey:

وأعلنت آبل رسمیًا عن تقنیة جدیدة ونقلة نوعیة في قطاع السیارات، تعرف باسم CarKey والتي تعني المفتاح الرقمي، وتتیح ھذه التقنیة في فتح وتشغیل السیارة بواسطة الآیفون أو حتى بواسطة ساعات أبل ویتم تعریف المفتاح كإضافة أي بطاقة في الآیفون في تطبیق Wallet، على أن تتوفر المیزة إبتدا ًء في سیارات BMW .iOS 14و iOS 13 لعام 2021، ومن المقرر أن تتوفر المیزة لنظامي Series 5.

تطبیق الرسائل:

تم الإعلان عن العدید من المیزات الجدیدة في تطبیق الرسائل، أھمھا إمكانیة تثبیت محادثة بعینھا في الجزء العلوي للتطبیق، وإضافات جدیدة لـMemoji، وإمكانیة الإشارة، وإنشاء المجموعات.

خرائط أبل:

تم تحدیث خرائط أبل بحیث تضم خرائط جدیدة ومحسنة في بعض الدول مثل كندا وبریطانیا، بالإضافة إلى تقدیم نصائح وإرشادات لأفضل الأماكن التي یتم البحث عنھا لأغراض معینة.

كما تم إضافة خاصیة جدیدة وھي "EV Routing" لتتبع الطرق، وتزوید المستخدم بالمزید من المعلومات عن سیارته.

نظام تشغیل 14 iPadOS:

ضم نظام التشغیل الجدید لأجھزة آیباد العدید من التحدیثات، أبرزھا إضافة شریط￼ جانبي لتسھیل التنقل بین التطبیقات، وشریط علوي لإتاحة البحث دون إغلاق التطبیق المستخدم، واستعمال القلم لكتابة النصوص في شریط البحث وفي أي تطبیق.

سماعات AirPods Pro:

تم خلال المؤتمر الإعلان عن تحدیثات جدید للسماعات ابل نسخة AirPods Pro الأخیرة، أھمھا إمكانیة إلغاء الاتصال بھاتف والاتصال بھاتف آخر بشكل أكثر سرعة وسھولة، ومیزة "Surround Sound" أو الصوت المحیطي المفیدة في مشاھدة الأفلام والألعاب القتالیة.

