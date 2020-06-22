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"أمانة جازان" تكثف جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة والمشاغل النسائية

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"ابن سعيدان" طالب الجميع بالإبلاغ عن أي مخالف لا يتقيد بالاشتراطات والبروتوكولات الوقائية

نفَّذت أمانة منطقة جازان خططها الرقابية على صوالين الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائية مع عودة العمل بها، من خلال فرقها الميدانية للتأكد من تطبيق وسائل الوقاية كافة لمنع تفشي المستجد كوفيد 19.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن أمانة منطقة جازان شددت على صوالين الحلاقة ومشاغل التجميل النسائية بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة المبلّغة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة.

وبيّن "ابن سعيدان" أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة، مع ضرورة توفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين، وارتداء العاملين الملابس الواقية، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد، وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وطالب "ابن سعيدان" الجميع بالتعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مركز تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940.

أمانة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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