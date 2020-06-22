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جدة .. مراقبو سوق السمك يضبطون شاحنة تقل 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر

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بمساندة وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والشرطة

جدة .. مراقبو سوق السمك يضبطون شاحنة تقل 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر

تمكن مراقبو إدارة سوق السمك المركزي بجدة وبمساندة ومشاركة وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والضبط الميداني بشرطة جدة من ضبط شاحنة محملة بأسماك وقشريات منها غير مطابق للبيان الجمركي ومنها مجهول المصدر ومنها منتهي الصلاحية وكذلك ضبط سمك بلطي محظور تقدر كميته بأكثر من خمسة أطنان أسماك وقشريات مختلفة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة المهندس محمد الزهراني أنه تم إتلاف أغلب هذه الكميات وتسليم الصالح منها للجمعية الخيرية وحجز الشاحنة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن أمانة محافظة جدة تكثف جهودها في سوق السمك المركزي للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة المستجد "كوفيد-19" والحماية من انتشار العدوى.

وأكد الزهراني حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكل سكان المحافظة داعيًا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940 .

جدة .. مراقبو سوق السمك يضبطون شاحنة تقل 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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