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عبر الاتصال المرئي.."محكمة ينبع" تعقد أولى جلساتها في ظل جائحة كورونا

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"الزميع" أشاد بجهود الوزارة في تيسير طرق التقاضي وسرعة الإجراءات

عبر الاتصال المرئي..

أشاد رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع إبراهيم الزميع بجهود وزارة العدل في تيسير طرق التقاضي المرئي مما يُسهم في سرعة إجراءات التقاضي في ظل هذه الجائحة مثمنًا تعاون إدارة السجن خلال المحاكمة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد أن عقدت المحكمة العامة بينبع أولى جلساتها من مقر السجن العام عبر الاتصال المرئي، حيث يأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته ويستهدف مشروع المحاكمة عن بعد تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد لنقل السجناء من وإلى المحاكم مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة كما يأتي المشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها التطويري في رقمنة خدماتها العدلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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