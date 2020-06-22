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الأردن : " كوورنا " تخلي سبيل شقيق عوني مطيع من السجن

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الأردن : " كوورنا " تخلي سبيل شقيق عوني مطيع من السجن الأردن : " كوورنا " تخلي سبيل شقيق عوني مطيع من السجن

جى بي سي نيوز :- قالت معلومات أن مطيع يوسف شقيق المتهم الرئيسي في ما يعرف بقضية الدخان التي هزت الرأي العام الأردني، عوني يوسف مطيع عيسى، خرج من السجن مؤخراً من ضمن من شملهم قرار الإفراج عن عدد من الموقوفين جراء جائحة كورونا.

وكانت قررت في شهر آذار (مارس) الماضي، إخلاء سبيل حوالي ألف موقوف من المتعثرين مالياً بقضايا تقل عن 100 الف دينار من بينهم مطيع يوسف مطيع.

وبحسب ما نشرت الغد ان هناك قائمة رسمية تضم أسماء المفرج عنهم، من بينهم شقيق المتهم الرئيسي في قضية الدخان، عوني مطيع.

وفي تفاصيل قضية مطيع يوسف، تبين من مصادرها أنه جرى التحقيق معه بقضية الدخان، على خلفية ذات التهم التي وجهت لآخرين في القضية.

لكنه وبحسب المصادر، تم تكفيله جراء القضية في وقت سابق، ليتم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق على ذمة قضايا مالية أخرى.

وأشارت التفاصيل إلى أن المذكور صدر قرار بإخلاء سبيله في 28/3/2020، خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي وباء كورونا، حيث صدر في اليوم نفسه، قرار بمنع السفرعنه.

من جهته، قال وكيل المتهم عوني مطيع المحامي وصفي أبو رمان، إن مطيع يوسف لم يكن داخل البلاد وليس متهماً وقت قضية الدخان.

ولدى التدقيق على اسمه في دائرة مراقبة الشركات تبين أنه شريك مع المتهم الرئيسي في شركتين تحملان اسم المتهم الرئيسي في قضية الدخان “عوني مطيع”، ولديه شركة لتجارة السيارات (ذات مسؤولية محدودة).

جي بي سي نيوز

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