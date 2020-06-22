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روحاني: مستعدون للتفاوض مع واشنطن بشروط
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الخميس 25 يونيو 2020 08:11 صباحاً
تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
ليبيا: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
الرياضة أيضا أصابها الوباء...
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الخميس 25 يونيو 2020 07:20 صباحاً
مساء dmc - محافظة الجيزة تحول ترعة المريوطية بحي الهرم لـ"كورونيش" سياحي
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الخميس 25 يونيو 2020 07:19 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
في مهرجان أريحا ضد خطة الضم.. السفير الروسي يدعو الأمم المتحدة لتحرك عاجل
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 22 يونيو 2020 09:28 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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