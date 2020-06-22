تنوعت اهتماماتهم .. كيف احتفل سكان نيويورك برفع قيود "كورونا"؟

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عانوا بسبب العزل أكثر من 100 يوم

بعد أن أمضوا أكثر من 100 يوم محبوسين في قيود العزل، احتفل سكان مدينة نيويورك، اليوم (الاثنين)، بالتقدم الذي أحرزوه في معركتهم مع فيروس كورونا المستجد، فمنهم من قص شعره لأول مرة منذ أشهر، ومنهم من خرج للتسوق في متاجر ظلت مغلقة لفترة طويلة، ومنهم من تناول الطعام في المطاعم.

وبعد أن مر عليها وقت كانت فيه بؤرة التفشي على مستوى العالم، أصبحت مدينة نيويورك آخر منطقة في الولاية تنتقل إلى المرحلة الثانية من إعادة الفتح، حيث تقدم المطاعم والخدمات في الهواء الطلق مع إعادة فتح الكثير من المتاجر، واستقبلت صالونات تصفيف الشعر الزبائن لأول مرة منذ منتصف مارس، وفقًا لـ"رويترز".

وتقرر إعادة فتح الملاعب أيضًا في أشد مدن الولايات المتحدة اكتظاظًا بالسكان، حيث قتل الفيروس نحو 120 ألف أمريكي.

في موازاة ذلك، سجلت 12 ولاية في الجنوب والجنوب الغربي زيادات قياسية في إصابات كورونا وفي غالب الأحيان زيادات قياسية أيضًا في الإصابات التي تستدعي حالتها النقل للمستشفيات، وهو مقياس لا يتأثر بالتوسع في إجراء الاختبارات.