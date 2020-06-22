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انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية

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انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية

جي بي سي نيوز :- انفجرت سيارة مفخخة، السبت، بمدينة عفرين السورية، تسببت بإصابة 4 مدنيين بجروح، بينهم أطفال.

وحسب مراسل الأناضول تسبب الانفجار، بأضرار في الممتلكات.

وتشتبه القوات الأمنية في المنطقة، بوقوف منظمة ي ب ك/بي كا كا، وراء الانفجار.

ويستهدف إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" بشكل متكرر مدينة عفرين والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقا من مدينة تل رفعت (جنوب عفرين) التي تسيطر عليها المنظمة.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت.

ورغم الاتفاق، يواصل "ي ب ك" احتلال تل رفعت التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من عفرين في آذار/ مارس 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيشان التركي و"السوري الحر"، آنذاك.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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