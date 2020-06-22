قواعد دخول الأردنيين من حملة الاقامات إلى دولة الإمارات

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جى بي سي نيوز :- تدعو سفارة دولة الإمارات في عمّان، حاملي إقامة الدولة والمتواجدين في الأردن والراغبين بالعودة، زيارة رابط موقع الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية (https://smartservices.ica.gov.ae)، واستيفاء الاشتراطات والاجراءات الجديدة لدخول دولة الامارات، وهي:

1. الحصول على الموافقة المبدئية من موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

2. بعد قبول الطلب، تنتقل الموافقة إلى صفحة طلب إجراء فحص كورونا، وعليه يقوم المتعامل من خلال الرابط باختيار الدولة والمدينة ومركز الفحص لأخذ الموعد. علماً بأن هناك مستشفيات أردنية محددة في موقع الهيئة، كما أن نتيجة الفحص تصدر في مدة أقصاها 48 ساعة، وتكون مدة صلاحية شهادة الفحص 4 أيام لدخول الدولة من تاريخ صدورها.

3. أثناء الرحلة الجوية يجب على المتعامل تعبئة استمارة الحالة الصحية.

4. عند وصول المتعامل للدولة يطبق البروتوكول الطبي Covid-19 لدولة الإمارات ويتضمن:

- اجراء فحص كورونا PCR.

- تنزيل تطبيق الحصن على الهواتف النقالة.

- الحجر المنزلي لمدة 14 يوم، أو الحجر المؤسسي (النظامي) لمدة 14 يوم مع تحمل التكلفة.