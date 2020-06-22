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ساويرس يحذر من منشور يزعم تبرعه بـ50 مليون جنيه للوطن العربي

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ساويرس يحذر من منشور يزعم تبرعه بـ50 مليون جنيه للوطن العربي ساويرس يحذر من منشور يزعم تبرعه بـ50 مليون جنيه للوطن العربي

مصراوي Masrawy

01:49 م الإثنين 22 يونيو 2020

كتب- محمد نصار:

أكد المهندس نجيب ساويرس، عدم صحة ما تردد حول تحمل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه لتوزيعهم على الوطن العربي.

ونشر ساويرس، عبر حسابه على موقع تويتر، رسالة منسوبة مفادها: بمناسبة مرور 65 عامًا على مولدي ونظرا للظروف القاسية التي تمر بها البلاد، أقر أنا نجيب أنسي ساويرس بتقديم بعض المساعدات لكافة الدول العربية الشقيقة من خلال مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والتي تم تأسيسها عام 2001 باسم العائلة، ويصل مجموع هذه المساعدات إلى 50 مليون جنيه مصري، وهذا بعد اجتماع بين عائلة ساويرس وبعض أحفادي.

وعلق المهندس نجيب ساويرس على المنشور المزيف قائلًا: هذه رسالة مزورة أرجو الاحتراس.

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