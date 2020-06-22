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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إنجازات 6 أعوام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمنت إنجازات الوزارة خلال 6 أعوام من حكم السيسي بالنسبة لتطوير الطرق، إنفاق مبلغ 32 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على قطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد.

وشملت أعمال التطوير تنفيذ 7000 مشروع رصف ورفع كفاءة طرق محلية، وإنشاء 75 كوبري لعبور المشاة، و32 كوبري لعبور السيارات.

كما شملت الأعمال رصف 15000 كم طرق، وإنشاء 15 نفقًا لعبور المشاة، ونفق لعبور السيارات.