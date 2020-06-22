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جامعة أسوان تطلق مسابقة "تحدي الابتكار 2030"

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جامعة أسوان تطلق مسابقة "تحدي الابتكار 2030" جامعة أسوان تطلق مسابقة "تحدي الابتكار 2030"

مصراوي Masrawy

12:35 م الإثنين 22 يونيو 2020

أسوان – إيهاب عمران:

أعلن مكتب "تايكو أسوان" التابع لجامعة أسوان، عن إطلاق مسابقة تحدي الابتكار 2030 Innovation challenge""، لمواجهة أهم التحديات المجتمعية والتكنولوجيا والصناعية تماشيًا مع رؤية للتنمية المستدامة 2030.

وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا، وتحت إشراف الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا، والدكتورة وفاء عبد الرشيد، المشرف على مكاتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بجمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن المسابقة مفتوحة للجميع سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو الطلاب بجامعة أسوان أو أي مبتكر في أسوان ومن جميع أنحاء جمهورية مصر العربية دون التقيد بسن أو وظيفة، ويمكن الإطلاع على كيفية الاشتراك بالمسابقة بزيارة موقع جامعة أسوان وموقع تايكو أسوان الإلكتروني.

وأضاف أن المسابقة تتيح للفائزين الدعم الفني والمالي والمساعدة في تسجيل طلب براءة الاختراع وبذلك توفر على المبتكر 17000 جنيه، كما يساعد تايكو أسوان في الدعم المالي لتنفيذ النماذج الأولي والعمل على تسويق المنتج النهائي و يقوم المركز بدعم المشاركة في المعارض المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور أبو الحسن الشاذلي ، رئيس فريق عمل تايكو أسوان أن نادي ريادة الأعمال بجامعة أسوان يقوم بنشر فكر ريادة الأعمال، وإتاحة تدريب معتمد عالي المستوى للطلاب والخريجين لاقتحام سوق العمل والمساعدة في إنشاء مشروعات وشركات ناشئة للشباب، وسيوفر النادي منح مجانية للتدريب ويستهدف300 متدرب خلال عام 2020.

مسابقة تحدى الابتكار

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