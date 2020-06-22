صور- جامعة سوهاج توقع اتفاقية لتطوير قسم الغسيل الكلوي بتكلفة 17 مليون جنيه

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

وقع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج اتفاقية عبر برنامج Zoom مع مؤسسة البنك التجاري الدولي “CIB”، والتي مثل مجلس إدارتها المهندس شريف السعيد وذلك لتطوير وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى الجامعي، بتكلفة ١٦ مليون ٨٧١ ألف جنيه.

وقال "عزيز" في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن الجامعة تتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي وغيرها من مؤسسات المجتمع، من أجل دعم المستشفى الجامعي الذي يتحمل العبء الأكبر لتقديم الخدمة الصحية لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أنه طبقًا لتلك الاتفاقية سوف يجرى توريد 26 ماكينة غسيل كلوي حديثة لوحدة كلى الأطفال بالمستشفى، تجهيز ٢١ سرير عناية للحالات الحرجة، شراء 3 أجهزة تنفس صناعي متنقل للأطفال، 16 مضخة محاليل كهربية للحالات الحرجة، وغير ذلك من الأجهزة والمعدات لرفع كفاءة العمل بالوحدة، إنشاء محطة متقدمة لمعالجة المياه بنظام الضخ المركزي للبيكربونات CDS بتكلفة 7 ملايين جنيه، والذي يعمل على تقليل نسبة العدوى الميكروبية بين أطفال الغسيل الكلوي المزمن، ويعتبر الأول من نوعه في جنوب الصعيد.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، الدكتور مصطفى أبو سديرة رئيس قسم الأطفال، الدكتورة غادة عشري مدير وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، كرستين صفوت مسئول التسويق بالجامعة، مصطفي عاشور مدير المشتريات بالمستشفى الجامعي.