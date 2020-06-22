فض "سوق الاثنين" في نجع حمادي شمالي قنا لمواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

قنا – عبد الرحمن القرشي:

فضت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي بشمالي قنا، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز، "سوق الاثنين" المقام في المدينة.

جاء ذلك بعد عدة شكاوى من المواطنين بسبب تزاحم البائعين في السوق الذي يعتبر من بين الأكبر في نجع حمادي، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

شارك في الحملة، المقدم إيهاب محرم، رئيس مرافق نجع حمادي ، وعدد من القيادات التنفيذية بنجع حمادي، وذلك بعد زيادة عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا في مركز نجع حمادي.