الوادي الجديد تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي 207 حالات

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، في بيان اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بإجمالي 207 حالات، بينها 13 وفاة.

أكد المحافظ تسجيل 6 حالات في مركزين، بواقع 5 حالات في مركز الداخلة، وحالة واحدة بمدينة الخارجة، فيما شهدت المحافظة وفاة حالة من مدينة الخارجة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 13 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 6 حالات اليوم، بإجمالي 110 حالات شفاء، من إجمالي المصابين.

كما جرى إنهاء وفك عزل 72 مواطنًا من المخالطين لحالات إيجابية بواقع 17 بمركز الداخلة، و25 بمركز بلاط، و11من مركز الخارجة، و19 في مركز الفرافرة.

وجاء تفصيل حالات الإصابة بواقع حالة بمدينة الخارجة، وحالة بقرية القديمة، وحالة بقرية الهنداو، و5 حالات بمدينة موط في مركز الداخلة.

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل، إلا في حالات الضرورة القصوى، وتطبيق الالتزام أيضًا بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

أكد المحافظ على تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم (01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

وأوضح المحافظ أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجرى الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

ولفت المحافظ إلى انتظام أداء الامتحانات بأول أيام امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بنسبة حضور ٩٩.٨ ٪ من الطلاب مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية دون تسجيل أي معوقات أو شكاوى.