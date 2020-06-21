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1800 أتوبيس جديد.. 5.5 مليار جنيه لتطوير النقل العام في 6 سنوات

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1800 أتوبيس جديد.. 5.5 مليار جنيه لتطوير النقل العام في 6 سنوات 1800 أتوبيس جديد.. 5.5 مليار جنيه لتطوير النقل العام في 6 سنوات

مصراوي Masrawy

08:04 م الأحد 21 يونيو 2020

كتب- محمد نصار:


أعلنت وزارة التنمية المحلية عن انجازات 6 أعوام في عهد الرئيس عبدالفتاح .

وتضمنت إنجازات الوزارة خلال 6 أعوام من حكم السيسي بالنسبة لمنظومة النقل العام إنفاق 5.5 مليار جنيه لتطوير المنظومة في القاهرة الكبرى والإسكندرية لنقل 2 مليون مواطن يوميا.

وشملت عملية التطوير شراء 1800 أتوبيس جديد و7 أتوبيسات كهربائية، وتطوير ورفع كفاءة وعمرة جسيمة لـ1500 أتوبيس، ورفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام، وشراء 182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي، وزيادة موارد الهيئتين لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
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