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الصحة توضح مراحل التبرع بالدم في البنوك القومية بالمحافظات (​إنفوجرافيك)

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:


نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على "فيسبوك" إنفوجرافيك يوضح مراحل التبرع بالدم ببنوك الدم القومية في محافظات الجمهورية المختلفة، في إطار خطط الوزارة للتشجيع علي التبرع خاصة المتعافين من كورونا.

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، إن خدمات نقل الدم القومية متوفرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال بنوك الدم الإقليمية والتي يبلغ عددها 28 مركزًا، مشيرًا إلى أن محافظتي القاهرة والجيزة يضمان 3 مراكز.
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مصراوي Masrawy

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