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الشؤون الفلسطينية : الأردن يقف إلى جانب أشقائه حتى تقرير المصير

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الشؤون الفلسطينية : الأردن يقف إلى جانب أشقائه حتى تقرير المصير الشؤون الفلسطينية : الأردن يقف إلى جانب أشقائه حتى تقرير المصير

جى بي سي نيوز  :- أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان أن الأردن يواصل دعم أبناء فلسطين على مختلف المستويات لحين نيل حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة.
واكدت الدائرة في بيان صحفي عقب مشاركتها في اجتماعات مؤتمر مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين بدورته الـ 82 الخميس الماضي عبر تقنية " كونفرينس" رفض الأردن عملية الضم التي تخطط إسرائيل إلى تنفيذها لما لها من تأثيرات خطيرة ومباشرة على العملية التعليمية والتربوية.
ودان مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين التابع لمجلس جامعة الدول العربية، مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وخطورة تنفيذ القرار الإسرائيلي بضم الأغوار وأجزاء من مناطق الضفة الغربية المصنفة (ج) تحت السيادة الإسرائيلية على عملية السلام واستقرار المنطقة، وتأثيرها المباشر والخطير على العملية التعليمية والتربوية. وحذرت الوفود المشاركة وفقا للبيان، من عملية الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية ونتائجها الخطيرة على العملية التعليمية وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة دعم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لمواجهة المخاطر الإسرائيلية القادمة وما رتبته جائحة كورونا من أعباء إضافية على العملية التعليمية.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر شارك به ممثلون من الأردن، ومصر وفلسطين، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

جي بي سي نيوز

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