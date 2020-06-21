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الأردن : 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا

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الأردن : 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا الأردن : 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا

جى بي سي نيوز  : أوضح موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، أن المملكة سجلت اليوم (7) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، واحدة منها محليّة، والأخرى خارجيّة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1015.

ولفت الموجز الصادر مساء السبت، أن الحالات الجديدة هي:

- حالة مخالطة من العمالة الوافدة في مركز حدود الكرامة.

- (4) حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر. (3 من و1 من الباكستان).

- حالتان لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأضاف أنه سُجل اليوم أيضاً (14) حالة شفاء لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة.

ولفت الموجز إلى أنه تمّ إجراء (6745) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (325155) فحصاً.

جي بي سي نيوز

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