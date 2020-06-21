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توقع بدء المرحلة الرابعة من عودة الأردنيين​ في 10 تموز

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توقع بدء المرحلة الرابعة من عودة الأردنيين​ في 10 تموز توقع بدء المرحلة الرابعة من عودة الأردنيين​ في 10 تموز

جى بي سي نيوز :-  أكد موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء، أن خلية الأزمة تجري حاليّاً الترتيبات اللازمة لبدء المرحلة الرابعة من عمليّة عودة الأردنيين في الخارج، والتي من المتوقّع أن تبدأ في العاشر من تمّوز المقبل، علماً بأنّ رحلات المرحلة الثالثة مستمرّة حتى تاريخ الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وأضاف الموجز الصادر مساء السبت، أنه من المرجّح أن يبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 22/6/2020م تطبيق استخدام "الأسوارة الإلكترونيّة" لتنظيم الحجر المنزلي الاحترازي للخارجين من مواقع الحجر، وذلك بعد إتمامهم مدّة (14) يوماً في الحجر الصحّي الفعلي في المواقع المخصّصة.

 

جي بي سي نيوز

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