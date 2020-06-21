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تفاصيل وفاة 4 اطفال بحريق في عمان

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تفاصيل وفاة 4 اطفال بحريق في عمان تفاصيل وفاة 4 اطفال بحريق في عمان

جي بي سي نيوز:-  قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت صباح اليوم مع حريق نشب في 6 خيم داخل احدى المزارع الواقعة على طريق المطار، نتج عنه وفاة 4 أطفال أشقاء تبلغ أعمارهم (10،8،3،1) أعوام، إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم.

وبين الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي، مشيرا إلى أن الأطفال المتوفين يحملون الجنسية السورية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.

 

جي بي سي نيوز

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