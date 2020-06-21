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تخصيص أتوبيسات لنقل ملاحظي لجان الثانوية العامة في بني سويف

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تخصيص أتوبيسات لنقل ملاحظي لجان الثانوية العامة في بني سويف تخصيص أتوبيسات لنقل ملاحظي لجان الثانوية العامة في بني سويف

مصراوي Masrawy

09:23 ص الأحد 21 يونيو 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

خصصت نقابة المعلمين في بني سويف، برئاسة مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حافلات لنقل المعلمين مجانا، إلى مقار لجانهم في أولى أيام امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح نقيب المعلمين أنه جرى نقل 2500 معلم سجلوا أسمائهم لنقلهم إلى مقار لجانهم، بجميع مراكز المحافظة الـ7، وخارج المحافظة "الفيوم، ، ومغاغة، والعدوة، والعياط، وأطفيح"، بعدد 107 سيارات "ميكروباص، وأتوبيسات، وميني باص".

أضاف الديب أن النقابة وزعت الكمامات الطبية على المعلمين قبل استقلالهم السيارات لنقلهم إلى مقار اللجان، وذلك يأتي في إطار حرص النقابة بالمحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار المستجد.

تخصيص أتوبيسات لنقل ملاحظي لجان الثانوية العامة

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