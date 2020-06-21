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الوادي الجديد تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوادي الجديد تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا الوادي الجديد تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:50 م السبت 20 يونيو 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي :

أعلن المحافظ اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له اليوم السبت، عن تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بإجمالي 201 حالة بينهم 12 وفاة.

أكد الزملوط، تسجيل 14 حالة في 3 مراكز إدارية بواقع 7 حالات في مدينة الخارجة و5 حالات بمركز الداخلة وحالتين بمركز بلاط، فيما شهدت المحافظة وفاة حالة من مدينة الخارجة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 19 حالة اليوم بإجمالي 104 حالات شفاء من إجمالي المصابين، كما جرى إنهاء وفك عزل 111 مواطنًا من المخالطين لحالات إيجابية بواقع 31 بمركز الداخلة و30 بمركز بلاط، و50 من مركز الخارجة.

وجاء تفصيل حالات الإصابة ليوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري بواقع 7 حالات بمدينة الخارجة بينهم طفلان من الحالات المخالطة، وحالة بقرية القديمة وحالة بقرية "تنيدة" بمركز بلاط، و3 حالات بمدينة موط وحالة بقرية القصر وحالة بقرية المعصرة بمركز الداخلة.

حالات كورونا ليوم 20يونيو

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