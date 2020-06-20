أخبار عاجلة

المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
جريمة عنوانها الخيانة والخسة.. زوج يحرض على اغتصاب زوجته والأمر ينتهي بقتلها -
ملعب ONTime - أحمد خيري :نادي الأهلي لم يتخلي عني اثناء إصابتي -
ملعب ONTime - أحمد خيري يكشف تفاصيل إصابته اثناء لعبه لنادي الإسماعيلي -
ملعب ONTime - أحمد خيري .. ضحية سوء التوفيق -
شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر -
ملعب ONTime -إجابات سريعة مع "محمد حليم " .."انا أهلاوي" -
ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري -
واقعة مؤسفة أهالي مريض يعتدون على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواطن بمكة يحوّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد "كورونا"

Print
تضمنت صورًا للقيادة الرشيدة تعبيرًا عن شكره وتقديره لما قدمته للتعامل مع الجائحة

مواطن بمكة يحوّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد

حوّل مواطن في مكة المكرمة، واجهات منزله الكائن بحي الشرائع، إلى جداريات توعوية للتعامل مع المستجد، كما تضمنت رسائل شكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما قدمته جهود لمواجهة هذا الفيروس طيلة الأشهر الماضية.

وقال فواز الحارثي لـ "سبق": "الفكرة بدأت من إحساسي بالمسوؤلية تجاه القيادة والوطن، ومدينتي مكة المكرمة؛ وتجاه الحي الذي أسكنه، بهدف نشر رسالة شكر وعرفان؛ ورسالة توعية في الوقت نفسه للتعامل مع هذه الجائحة".

وأضاف: "تهدف الفكرة إلى نشر الوعي، وكذلك شكر القيادة الرشيدة - رعاها الله - على ما قدمته من جهود في التعامل مع هذه الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع".

وأشار إلى أن رسالته هي نشر الوعي لكل من يشاهد الرسومات، سواء في الحي أو في أي مكان في العالم، كما ترجم تطبيق التعليمات الصحية من خلال سيارته التي توشّحت بالكمامة في رسالة إلى الحرص على لبس الكمامة عند الخروج من المنزل تفاديًا لانتقال العدوى.

مواطن بمكة يحوّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد

مواطن بمكة يحوّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد

مواطن بمكة يحوّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

شبكة عيون الإخبارية