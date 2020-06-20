أخبار عاجلة

المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
جريمة عنوانها الخيانة والخسة.. زوج يحرض على اغتصاب زوجته والأمر ينتهي بقتلها -
ملعب ONTime - أحمد خيري :نادي الأهلي لم يتخلي عني اثناء إصابتي -
ملعب ONTime - أحمد خيري يكشف تفاصيل إصابته اثناء لعبه لنادي الإسماعيلي -
ملعب ONTime - أحمد خيري .. ضحية سوء التوفيق -
شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر -
ملعب ONTime -إجابات سريعة مع "محمد حليم " .."انا أهلاوي" -
ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري -
واقعة مؤسفة أهالي مريض يعتدون على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رحل بصمت.. "حمادة الصخب" يودِّع المدرج الأزرق للأبد بعد 38 عامًا من الفرح

Print
بطولات الهلال بلسم لقلبه الموجوع

رحل بصمت..

بعد 38 عامًا من الركض خلف فريق الهلال لكرة القدم والمنتخب السعودي داخل وخارج ، أعلن "قلب" المشجع الهلالي الشهير "حمادة" توقفه إثر معاناة طويلة مع الأوجاع، ومداومة السرير الأبيض حتى رحيله أمس الجمعة بصمت.

والمشجع المصري محمد محمود المعروف بـ"حمادة" اختار الهلال منذ قدومه إلى السعودية عام 1408هـ بيتًا له، وتولى وحده الإمساك بـ"الطبل" والضرب به في إيقاع غير راقص، لكنه يبث الحماس والتشجيع في نفوس الجمهور؛ لينعكس على أداء اللاعبين. ومع تأسيس الرابطة انضم لها محتفظًا بحق بقاء "الطبل" ضمن المنظومة، أو كما تسمى بـ"العدة".

ومنذ عام 2013 وقلب "حمادة" يعاود أسقامه غير أن بطولات الزعيم كانت هي البلسم الدائم لذلك الرجل "الأعزب". ويقوده عشقه للهلال لمقاومة الآلام، وحضور مباريات الهلال محتفلاً مع أنصاره ببطولة آسيا السابعة مرددًا مقولته الشهيرة: "أنا مع الهلال حتى الموت".

الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"آركو" تثمن قرار السعودية بشأن تقليص عدد الحجاج في موسم هذا العام

"آركو" تثمن قرار السعودية بشأن تقليص عدد الحجاج في موسم هذا العام

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

استثمار رياضي .. السعودية تقترب من حقوق الدوري الألماني في الشرق الأوسط

استثمار رياضي .. السعودية تقترب من حقوق الدوري الألماني في الشرق الأوسط

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

شبكة عيون الإخبارية