جامعة المنصورة تحصد جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، خلال اجتماعه الـ64 المخصص للتصويت حول جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لهذا العام، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، عن جائزتين عضو هيئة تدريس في جامعة المنصورة.

وفاز الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي الأسبق، بجائزة الدولة التقديرية لعام ٢٠٢٠، في مجال العلوم الاجتماعية.

كما فازت الدكتورة مروة عودة مدرس الفنون التعبيرية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بجائزة الدولة التشجيعية لعام ٢٠٢٠ في مجال الفنون - تصميم الأزياء المسرحية.

