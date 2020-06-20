أخبار عاجلة

المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
جريمة عنوانها الخيانة والخسة.. زوج يحرض على اغتصاب زوجته والأمر ينتهي بقتلها -
ملعب ONTime - أحمد خيري :نادي الأهلي لم يتخلي عني اثناء إصابتي -
ملعب ONTime - أحمد خيري يكشف تفاصيل إصابته اثناء لعبه لنادي الإسماعيلي -
ملعب ONTime - أحمد خيري .. ضحية سوء التوفيق -
شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر -
ملعب ONTime -إجابات سريعة مع "محمد حليم " .."انا أهلاوي" -
ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري -
واقعة مؤسفة أهالي مريض يعتدون على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

جامعة المنصورة تحصد جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية

Print
جامعة المنصورة تحصد جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية جامعة المنصورة تحصد جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية

مصراوي Masrawy

11:01 م السبت 20 يونيو 2020

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، خلال اجتماعه الـ64 المخصص للتصويت حول جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لهذا العام، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، عن جائزتين عضو هيئة تدريس في جامعة المنصورة.

وفاز الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي الأسبق، بجائزة الدولة التقديرية لعام ٢٠٢٠، في مجال العلوم الاجتماعية.

كما فازت الدكتورة مروة عودة مدرس الفنون التعبيرية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بجائزة الدولة التشجيعية لعام ٢٠٢٠ في مجال الفنون - تصميم الأزياء المسرحية.
الدكتورة مروة عودة

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر

شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر

ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري

ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

محافظ البحيرة يوضح سبب إزالة مستشفى العزل الميداني بمركز الرحمانية في البحيرة | #من_مصر

محافظ البحيرة يوضح سبب إزالة مستشفى العزل الميداني بمركز الرحمانية في البحيرة | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية