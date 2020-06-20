إطلاق مبادرة توعوية للجاليات والمقيمين وغير الناطقين بالعربية بقطاع "عجلان القنفذة"

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بمشاركة جهات حكومية ومتطوعين بهدف تطبيق احترازات الوقاية من "كورونا"

أطلقت كل من جمعية البر الخيرية ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في بلدة عجلان غرب مركز القوز بمحافظة القنفذة، وبمتابعة من محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، وبمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والمتطوعين في قطاع عجلان مبادرة توعوية للجاليات والمقيمين وغير الناطقين باللغة العربية للتوعية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والإرشادات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن محمد المرحبي أن هذه المبادرة جاءت بتوجيه من مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القنفذة هادي بن محمد المسعري المبني على تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوعية الجاليات حيث قامت الجهات الخيرية في عجلان بتوزيع أكثر من 10.000 بروشور إعلامي وتوعوي ولوحات إرشادية وعرض على الشاشات الإلكترونية بالمحافظة والطريق الدولي لتغطي جميع المحال التجارية بالتعاون مع مجموعة عجلان التطوعية التي قامت بهذه المهمة والتوزيع على الجوامع ومقرات العمل وتوفير السجادات وأدوات التعقيم والكمامات ومواد تثقيفية وهدايا في أكياس مغلفة لتطبيق أكبر قدر ممكن من الاحترازات الوقائية خلال هذه الفترة تحت شعار "نعود بحذر".

وأضاف "المرحبي" أن هذه المبادرة جاءت كمساهمة في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) حفاظًا على سلامة العمالة الوافدة ولتوعيتهم بكيفية تجنب الفيروس، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة لمواجهة فيروس كورونا والمتمثلة هنا في وزارة الموارد البشرية والتي حثت على المساهمة بشتى الوسائل لتوعية العمالة الوافدة، وكذلك انطلاقًا من حسّنا الوطني ودورنا المجتمعي.

وأكد "المرحبي" أن هذه المبادرة تعد واحدة من إحدى المبادرات التي تقوم بها جمعية البر الخيرية ولجنة التنمية الاجتماعية وتعد هذه الشراكة كأحد أشكال المشاركة المجتمعية وحرصًا على سلامة العمالة وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة - أيدها الله- للوقاية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والوافدين.

واختتم "المرحبي" حديثه بالدعوات القلبية للشباب المتطوعين ووصفهم بأنهم فخر وعدّهم بأنهم محبون لوطنهم، لافتًا إلى أن العمل مع الشباب المتطوعين رائع وبأنه واجب مجتمعي ويجب على الجميع التعاون لحماية المجتمع والوطن.

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